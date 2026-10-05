В Новосибирске АИ-98 подорожал до 115 рублей за литр

В Новосибирске очереди на АЗС сократились, но ожидание на отдельных заправках всё ещё достигает 25 минут, а цены на топливо за неделю изменились разнонаправленно: АИ-92 и дизель подешевели, тогда как АИ-98 подорожал сразу на 7,4 рубля за литр.