Тревожный сигнал: сможет ли Дженнифер Лопес спасти свой брак с Беном Аффлеком?

Стало известно об отчаянных усилиях певицы. Лопес и Аффлек предринимают отчаянные попытки пытаются спасти свой брак LEGION-MEDIAКогда Дженнифер Лопес воссоединилась в 2021 году с Беном Аффлеком, она была на 100% уверена, что этот, уже второй тур романа приведет к их общему безмятежному счастью до конца дней.