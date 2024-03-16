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Джош Нибо из «Маккаби» – MVP 29-го раунда Евролиги

Джош Нибо из «Маккаби» – MVP 29-го раунда Евролиги

Бигмен помог тель-авивскому клубу отыграть «-18» в выездном матче с «Црвеной Звездой» и победить со счетом 84:80.

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