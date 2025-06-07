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Тест душевный и ностальгический, только выросшие в СССР не пройдут: угадайте 5 любимых мультфильмов-сказок из вашего раннего детства

Тест душевный и ностальгический, только выросшие в СССР не пройдут: угадайте 5 любимых мультфильмов-сказок из вашего раннего детства

Теплый ламповый тест на счастливое детство! фото: YouTubeСедьмое июня для нас всегда праздник, профессор! В этот день аж в 1889 году родился сам Михаил Цехановский — один из самых выдающихся советских мультипликаторов, столпов советской мультипликации, стоявших у ее истоков, режиссер и художник!Если б не он, ваше детство прошло б при свете пустого телеэкрана! А так оно прошло, осиянное светом целого пусть немногочисленного, но блистательного ряда созданных им мультфильмов.

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