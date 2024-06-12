Тарасова призвала прекратить говорить о медалях командного турнира ОИ-2022

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью "Матч ТВ" заявила, что не будет следить за продолжением дела о лишении России золотых медалей командного турнира Олимпиады по фигурному катанию.
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