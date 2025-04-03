В Крыму рассекретили документы о гибели разведчицы Абденановой

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апреля. /ТАСС/. УФСБ России по Крыму и Севастополю в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне рассекретило ранее неизвестные историкам и широкой общественности архивные документы о гибели советской разведчицы Алиме Абденановой.