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Царьград

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УЕФА оштрафовал Сербию на 129,5 тыс. евро за расизм на матчах

УЕФА оштрафовал Сербию на 129,5 тыс. евро за расизм на матчах

УЕФА оштрафовал Футбольный союз Сербии на 129,5 тыс. евро и обязал провести матч без зрителей из-за расистского поведения фанатов.

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