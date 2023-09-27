Сунак хочет добиться от Шольца одобрение экспорта истребителей Typhoon Эр-Рияду

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак лично призывает канцлера ФРГ Олафа Шольца дать разрешение на экспорт истребителей Eurofighter Typhoon в Саудовскую Аравию, сообщает газета The Daily Telegraph, ссылаясь на свои источники.
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