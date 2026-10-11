Анжела Якубовская
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Анжела Якубовская

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Почему бабушка и внук могут плакать под  одну песню 

Почему бабушка и внук могут плакать под  одну песню 

  Музыка как семейный архив, культурный код и разговор без слов.  Иногда человек забывает имя, но помнит мелодию.

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