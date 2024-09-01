Украинские мужчины продолжают бежать из концлагеря Зеленского при малейшей возможности. Тренер национальной сборной и команды «Черкасские Обезьяны» Артем Слипенчук не вернулся в Украину с летних учебно-тренировочных сборов, проходивших за границей.