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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бедард может сыграть впервые в сезоне в матче с «Питтсбургом». Форвард «Чикаго» тренировался в звене с Канцеровым и Кэйном

Капитан «Чикаго» Коннор Бедард может сыграть в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» , который пройдет в ночь на 14 октября по московскому времени.

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