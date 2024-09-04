Вокруг света: Как иностранцы на курортах угадывают русскоязычных туристов: 7 признаков, что ты из бывшего СССР

Многие туристы из России наверняка замечали, как на популярных заграничных курортах зазывалы еще издали «догадываются», кто перед ними, и начинают обращаться к отдыхающему по-русски: «Привет!», «Заходите!» и так далее.
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