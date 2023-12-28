Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Разведчики уничтожили пост ВСУ в зоне спецоперации из ПТРК «Фагот»

Разведчики уничтожили пост ВСУ в зоне спецоперации из ПТРК «Фагот»

Разведчики группировки войск «Запад» с помощью «кочующего» противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» уничтожили замаскированный разведывательно-наблюдательный пост ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении.

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