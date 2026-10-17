Архитектурный код современной России: эпоха Путина в камне и бетоне. Какими увидят наши города следующие поколения? Что останется от эпохи начала XXI века в камне, стекле и бетоне? И как архитектура может стать частью национальной идентичности? Эти вопросы обсудили на Экспертном Совете по архитектуре и градостроительству при НЦ «Россия».