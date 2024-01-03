Монеты возрастом 1400 лет были обнаружены в древнем городе Адрианополис

Археологи обнаружили коллекцию из 10 монет, возраст которых, как полагают, составляет почти 1400 лет, извлеченных из того, что, по-видимому, является копилкой во время продолжающихся раскопок в древнем городе Адрианополис в районе Эскипазар в Карабюке, Турция.
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