Монеты возрастом 1400 лет были обнаружены в древнем городе Адрианополис

Археологи обнаружили коллекцию из 10 монет, возраст которых, как полагают, составляет почти 1400 лет, извлеченных из того, что, по-видимому, является копилкой во время продолжающихся раскопок в древнем городе Адрианополис в районе Эскипазар в Карабюке, Турция.