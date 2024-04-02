Володин: Россия остается пятой экономикой мира и крупнейшей в Европе

Россия, несмотря на беспрецедентное давление, пятая экономика мира и крупнейшая в Европе. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин, опубликовав в своем Telegram-канале новый рейтинг стран за 2023 год.
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