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Jerusalem Post: МУС отложил выдачу ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху

Jerusalem Post: МУС отложил выдачу ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху

Досудебный трибунал МУС отложил принятие решения о выдаче ордеров на арест председателя правительства Израиля Биньямина Нетаньяху и главу Минобороны Йоава Галанта, которые затребовал прокурор суда Карим Хан.

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