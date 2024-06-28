Jerusalem Post: МУС отложил выдачу ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху

Досудебный трибунал МУС отложил принятие решения о выдаче ордеров на арест председателя правительства Израиля Биньямина Нетаньяху и главу Минобороны Йоава Галанта, которые затребовал прокурор суда Карим Хан.
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