Татьяна Монтян: Суд закрыл уголовное производство по схеме «Роттердам+» с участием Порошенко, Ахметова и Кононенко

Высший антикоррупционный суд Украины закрыл уголовное производство по так называемой схеме «Роттердам+», придуманной, как считается, экс-президентом Порошенко, его «кошельком» Игорем Кононенко и угольно-энергетическим олигархом Ринатом Ахметовым.
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