Правительство РФ увеличит финансирование льготной IT-ипотеки

Правительство России планирует значительно увеличить финансирование программы льготной IT-ипотеки, увеличивая возможность приобрести жильё на выгодных условиях для специалистов в сфере информационных технологий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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