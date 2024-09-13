Мы научились омолаживать лицо, но на руках и шее все еще остаются следы возраста. Самое обидное, что эти части тела сложно скрыть под одеждой – поэтому мелкие морщинки первыми замечают окружающие, и то же самое касается и вас.
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