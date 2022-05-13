33 очка, 11 подборов, 8 передач от Дончича помогли «Далласу» перевести серию с «Финиксом» в 7-й матч

33 очка, 11 подборов, 8 передач от Дончича помогли «Далласу» перевести серию с «Финиксом» в 7-й матч

Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич стал главным героем шестого матча серии второго раунда плей-офф с «Санз» (113:86, 3-3).

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