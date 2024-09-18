Посол Антонов: США не обращались к посольству РФ для встреч на полях ГА ООН

Власти США не обращались в посольство России с просьбой организовать двусторонние встречи на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщил в интервью РИА Новости российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии