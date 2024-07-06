Юная невеста Лекса Аврора Киба впервые рассказала об отношениях с певцом

Аврора Киба заявила, что не считает себя новой интрижкой популярного певца.Аврора Киба в своем телеграм-канале ответила на самый главный вопрос, который волнует поклонников Гриргория Лепса: что же между ними происходит.
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