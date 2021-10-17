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Представитель Клинтона рассказал о самочувствии экс-президента США

Представитель Клинтона рассказал о самочувствии экс-президента США

В больнице до воскресенья останется бывший президент США Билл Клинтон несмотря на «великолепный прогресс», заявил пресс-секретарь Клинтона Анхель Уренья, 16 октября сообщает Reuters.

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