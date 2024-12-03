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ВС России нанесли удар по расположению ВСУ в Киеве

ВС России нанесли удар по расположению ВСУ в Киеве

Российские войска нанесли удар по расположению солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве. Их могли отправить на границу с Белоруссией, сообщил в разговоре с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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