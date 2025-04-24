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«Ак Барс» не продлит контракт с Петаном и расторгнет с Коршковым («Бизнес Online»)

Команда тренера Анвара Гатиятулина уступила «Динамо» (2-4) в серии второго раунда Кубка Гагарина. По информации «Бизнес Online», нападающие Егор Коршков и Ник Петан не останутся в «Ак Барсе».

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