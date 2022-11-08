Толерантная версия войны на Украине

ЧВК Вагнер. Показать все что скрыто. Толератная версия войны на Украине. Кстати, тот случай, когда наши опередили американцев в вопросах выпуска киноадоптаций на тему идущей войны, обычно американцы оперативнее выпускают кино по своим войнам.