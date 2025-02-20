Турция усиливает военное присутствие в Центральной Азии

Турция и Киргизия (КР) намерены расширить сотрудничество в сфере обороны. Согласно соответствующему соглашению, подписанному осенью 2024 года, основное внимание будет уделяться совместному производству продукции военного назначения и ее последующему экспорту в другие государства.
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