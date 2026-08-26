Азелаиновая кислота для лица: как работает, кому подходит и как правильно использовать

Если ретинол стал главным героем anti-age-ухода, а ниацинамид почти универсальным компонентом на каждый день, то азелаиновая кислота долго оставалась активом, о котором больше знали дерматологи, чем обычные бьютиголики.
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