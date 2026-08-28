Татарстанда республика яшьләре гимнын язуга конкурс игълан ителде

Республикада Татарстан яшьләре гимнын язуга конкурс игълан ителде. Катнашуга яшь буынны берләштерүче заманча тантаналы музыкаль әсәрне тәкъдим итәргә әзер авторлар һәм иҗат коллективлары чакырыла, дип хәбәр иттеләр ТР Яшьләр министрлыгы матбугат хезмәтендә.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым