НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татарстанда республика яшьләре гимнын язуга конкурс игълан ителде

Татарстанда республика яшьләре гимнын язуга конкурс игълан ителде

Республикада Татарстан яшьләре гимнын язуга конкурс игълан ителде. Катнашуга яшь буынны берләштерүче заманча тантаналы музыкаль әсәрне тәкъдим итәргә әзер авторлар һәм иҗат коллективлары чакырыла, дип хәбәр иттеләр ТР Яшьләр министрлыгы матбугат хезмәтендә.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым