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Квартира продана, долги прощены, а имущество ищут за рубежом: что происходит с делом Блиновской

Квартира продана, долги прощены, а имущество ищут за рубежом: что происходит с делом Блиновской

Квартиру Блиновской уже продали за 90 млн рублей. Казалось бы, история с этим объектом закончена: недвижимость сменила владельца, деньги по сделке определены, страница перевёрнута.

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