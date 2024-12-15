Орех не впрок: почему Россию не боятся

Видимо мы не скоро дождёмся воплощения в жизнь гениальных строк Пушкина : Он уважать себя заставил и лучше выдумать не смог !

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ИгорьОвчаренко

Пока делами не будут подкреплены все наши обещания ни кто не будет принимать их в серьёз. Не говорить .а делать .Делать ежедневно, а не ждать когда они опять повредят наши города....