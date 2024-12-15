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Орех не впрок: почему Россию не боятся

Орех не впрок: почему Россию не боятся

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Из позавчерашней сводки Министерства обороны РФ стало известно: наши заклятые партнёры проигнорировали предупреждение Владимира Владимировича о применении по «канонической территории» ракетных дальнобойных систем.

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Комментарии
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Елена Бобух
Все очень аргументировано, понятно и к сожалению абсолютно ВЕРНО!
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1 д.
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Видимо мы не скоро дождёмся воплощения в жизнь гениальных строк Пушкина :  Он уважать себя заставил и лучше выдумать не смог !
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22 час.
И
ИгорьОвчаренко
Пока делами не будут подкреплены все наши обещания ни кто  не будет принимать их в серьёз. Не говорить .а делать .Делать ежедневно, а не ждать когда они опять повредят наши города....
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22 час.

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