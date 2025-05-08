В Екатеринбурге на выставке техники НАТО развернули 80-метровую георгиевскую ленту

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Посетители выставки трофейной техники НАТО «Сила в правде — гордость и Победа», захваченной и уничтоженной военнослужащими группировки войск «Центр» в ходе боевых действий на фронтах специальной военной операции, развернули восьмидесятиметровую георгиевскую ленту в форме символа Z.