Мексика начала судиться с Google за Мексиканский залив

Название «Залив Америки», отображающееся на цифровых картах вместо Мексиканского залива, стало предметом иска правительства Мексики против компании Google, заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум 9 мая на брифинге.
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