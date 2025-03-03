До +5 градусов и небольшой снег. О погоде в Алтайском крае 4 марта

Плюсовая температура местами придет лишь в предгорья, рассказали синоптики Днем 4 марта местами в предгорьях Алтайского края воздух прогреется до +5 градусов, сообщили синоптики регионального Гидрометцентра.
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