Бывший игрок сборной СССР, футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о ситуации с трансфером полузащитника «Крыльев Советов» Ивана Олейникова, который вечером 6 сентября сфотографировался с футболкой «Рубина» в преддверии своего перехода в татарстанскую команду.
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