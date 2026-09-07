SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

189 подписчиков

Бубнов о решении Олейникова перейти в ЦСКА вместо «Рубина»: «Олейников — молодец, правильно сделал»

Бубнов о решении Олейникова перейти в ЦСКА вместо «Рубина»: «Олейников — молодец, правильно сделал»

Бывший игрок сборной СССР, футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о ситуации с трансфером полузащитника «Крыльев Советов» Ивана Олейникова, который вечером 6 сентября сфотографировался с футболкой «Рубина» в преддверии своего перехода в татарстанскую команду.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым