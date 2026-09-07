Бывший игрок сборной СССР, футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о ситуации с трансфером полузащитника «Крыльев Советов» Ивана Олейникова, который вечером 6 сентября сфотографировался с футболкой «Рубина» в преддверии своего перехода в татарстанскую команду.