Небензя заявил, что сектор Газа в ближайшее время «погрузится во тьму и хаос»

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по ситуации на Ближнем Востоке в среду, 15 ноября, заявил, что уже в ближайшие часы из-за отсутствия электроэнергии сектор Газа полностью «погрузится во тьму и хаос», – сообщают СМИ.