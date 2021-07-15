«Милан» отверг предложение ПСЖ по Тео Эрнандесу

«Милан» отверг предложение ПСЖ в размере 40 миллионов евро по переходу защитника Тео Эрнандеса. Итальянский клуб не намерен отпускать ключевого игрока за такую сумму.
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