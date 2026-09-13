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Регионы России

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«Динамо» обыграло дебютанта «Ак Барс» в матче чемпионата России по гандболу

«Динамо» обыграло дебютанта «Ак Барс» в матче чемпионата России по гандболу

В очередном туре предварительного этапа чемпионата мужской российской гандбольной Суперлиги «Динамо» на своей площадке одержало победу над дебютантом турнира –«Ак Барс» из Казани с минимальным счётом 30:29.

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