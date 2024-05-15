Среда, 1️⃣5️⃣ мая, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 👨‍👩‍👧‍👧 Международный день семей 🌬 Международный день климата 💅🏻 День лакоманьяка 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1484 год - по указу Великого князя Иоанна III Васильевича заложен первый камень Благовещенского собора Московского Кремля 📔 1846 год - в Санкт-Петербурге при содействии президента Академии художеств Максимилиана Лейхтенбергского основано Императорское Русское археологическое общество 📔 1867 год - Основано Российское общество Красного Креста 📔 1935 год - открылась первая очередь Московского метрополитена протяженностью 11,2 км 📔 1945 год - по радио передана последняя оперативная сводка от Совинформбюро 📔 1988 год - начался вывод Ограниченного контингента Советских войск из Афганистана 📔 1989 год - на учредительном съезде в Москве создана Всемирная ассоциация операторов атомных электростанций 📔 2018 год - состоялось открытие Крымского моста.