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Сергунина анонсировала сентябрьскую акцию "День без турникетов" в Москве

Сергунина анонсировала сентябрьскую акцию "День без турникетов" в Москве

РИА Новости/Юрий Кочетков С 22 по 26 сентября в Москве пройдет акция "День без турникетов". В течение пяти дней москвичи и туристы смогут посетить более 150 площадок, включая ИТ-компании, высокотехнологичные предприятия, фабрики, мастерские и другие организации.

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