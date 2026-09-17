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ФедералПресс

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Шалабаев раскрыл подробности атаки БПЛА на Нижегородскую область

Шалабаев раскрыл подробности атаки БПЛА на Нижегородскую область

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 сентября, ФедералПресс. Системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов над Нижним Новгородом.

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