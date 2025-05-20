Точных сроков урегулирования по Украине «нет и быть не может» — Песков

В скорейшем урегулировании конфликта на Украине заинтересованы все. Однако, конкретных сроков подготовки меморандума России с Украиной по поводу возможного будущего прекращения войны и мирного договора «нет и быть не может».
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