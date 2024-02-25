Хейли поздравила Трампа с победой на праймериз в Южной Каролине

Экс-постпред при ООН Никки Хейли поздравила с победой на праймериз (первичных выборах) Республиканской партии в Южной Каролине своего единственного соперника — бывшего президента США и бизнесмена Дональда Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии