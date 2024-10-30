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FT: Россия и Украина начали переговоры об отказе от ударов по энергетике

FT: Россия и Украина начали переговоры об отказе от ударов по энергетике

Москва и Киев ведут предварительные переговоры о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, утверждает Financial Times со ссылкой на источники среди высокопоставленных украинских чиновников.

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Комментарии
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VB
Vasiliy Belokurov
НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ!!!!!!!!!!!!!!
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9 час.
Вадим НИК
Чушь
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8 час.

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