FT: Россия и Украина начали переговоры об отказе от ударов по энергетике

Москва и Киев ведут предварительные переговоры о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, утверждает Financial Times со ссылкой на источники среди высокопоставленных украинских чиновников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии