В Петербурге мебельная компания подала иск против Анастасии Ивлеевой

В судебном противостоянии между мебельной компанией из Санкт-Петербурга и блогером Анастисией Ивлеевой наблюдается новый поворот: компания подает встречный иск против знаменитости в защиту своей деловой репутации.
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