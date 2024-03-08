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В Петербурге мебельная компания подала иск против Анастасии Ивлеевой

В Петербурге мебельная компания подала иск против Анастасии Ивлеевой

В судебном противостоянии между мебельной компанией из Санкт-Петербурга и блогером Анастисией Ивлеевой наблюдается новый поворот: компания подает встречный иск против знаменитости в защиту своей деловой репутации.

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