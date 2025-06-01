Кабмин внёс законопроект, освобождающий мигрантов от экзамена по русскому

Действие документа коснётся только иностранцев, которых привлекли по правительственной квоте.Правительство России внесло в Госдуму законопроект, согласно которому трудовых мигрантов, работающих в рамках правительственной квоты, предлагается освободить от экзамена по русскому языку и знаниям основ законодательства России при выдаче разрешения на работу.