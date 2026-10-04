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Рано или поздно Запад обеспечит Украину реактивными дронами для ударов по РФ

Рано или поздно Запад обеспечит Украину реактивными дронами для ударов по РФ

Страны западного блока неизбежно создадут для Украины свои реактивные дроны, но российская ПВО быстро к ним приспособится.

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