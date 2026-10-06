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Царьград

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Крым потерял 11,4 млрд руб. на рынке платных услуг за 8 месяцев

Крым потерял 11,4 млрд руб. на рынке платных услуг за 8 месяцев

В январе—августе 2026 года жители Республики Крым получили платных услуг на 129,2 млрд рублей, что на 8,1% меньше аналогичного периода прошлого года.

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